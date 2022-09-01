Transfer Haberleri: Burnley, Halil Dervişoğlu'nu kiraladı

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Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da olan milli futbolcumuz Halil Dervişoğlu, Championship ekiplerinden Burnley'ye kiralandı.

Burnley, Halil'i sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı. Sezon sonu satın alma opsiyonu hakkında detay verilmedi.

1.5 SEZON GALATASARAY'DA KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz 1.5 sezonda Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Dervişoğlu, 45 resmi maçta forma giyip 8 gole imza atmıştı.

Tam adı Halil İbrahim Dervişoğlu olan milli futbolcu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi.

Futbola Sparta Rotterdam altyapısında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attı.

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Ocak 2020'de 3 milyon euro karşılığında o zaman İngiltere Championship'te mücadele eden Brentford'a transfer olan Halil, Twente'ye kiralanarak Hollanda'ya geri döndü.

Twente'de 6 maça çıkan milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Brentford ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Halil Dervişoğlu en son Galatasaray'a kiralanmıştı.