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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi!

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Transfer haberleri | Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz dönemi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe Mesut Dilsöz getirildi.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bu birlikteliğin kırmızı-beyazlı camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Dilsöz ve ekibine başarılar diledi.

Kulübün Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker de Dilsöz'ün Balıkesir'in bir değeri olduğunu söyledi.

Amaçlarının Balıkesir'in dinamiklerini bir araya toplamak olduğunu belirten Eker, "Mesut hocamız daha önce Balıkesirspor'da top oynamış, takım kaptanlığı yapmış, şampiyonluğumuzda takımımızı 1. Lig'e çıkarmış çok değerli ve kıymetli bir insan. İşimiz uzun ve acele uğraşmamız gereken çok şey var." dedi.

Teknik direktör Mesut Dilsöz ise işlerinin zor olduğunu ifade ederek, "Biz gerekeni yapmayacağız, gerekenden daha fazlasını yapacağız. Buradan çıktığımız gibi çalışmalara başlayacağız. Zamanımız çok kıymetli ve kaybedecek saniyemiz bile yok. Bütün camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Daha sonra Dilsöz ve ekibiyle sözleşme imzalandı.

Mehmet Metin Kocaaslan, Muhammet Yılmaz ve Yunus İçüz'ün Dilsöz'ün yardımcılıklarını yapacağı teknik heyette, kondisyoner Çağlar Aksaray ve kaleci antrenörü Oktay Bozdoğan da bulunuyor.

 

Transfer haberleri | Balıkesirsporda Mesut Dilsöz dönemi

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