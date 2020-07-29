Transfer haberleri | Altınordu’da Ufuk Budak'la anlaşma yolu arıyor!

Geçen sezon Boluspor’dan transfer edilen tecrübeli savunmacı konusunda teknik heyetin yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

İzmir ekibinde 23 karşılaşmada görev alan Ufuk, 1 asist yaptı. Kiralık olarak forma giyen sol bek Ali Yaşar’ın Konyaspor’a dönmesinin ardından Ufuk’u takımda tutma kararı alan kırmızı-lacivertliler, savunmanın soluna altyapıdan da bir takviye yapacak.

Kiralık oynayan Ali ve Batuhan’ın yanı sıra kontratları biten Berkay, Kemal ve Yasin’le yollarını ayıran Altınordu golcü arayışlarını sürdürüyor.

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