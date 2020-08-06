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GeriFutbol Transfer haberleri | Altay’da Tavares'le yeni anlaşma yapılamadı!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Altay’da Tavares'le yeni anlaşma yapılamadı!

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Transfer haberleri | Altay’da Tavares'le yeni anlaşma yapılamadı!
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TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altay’da yönetimin sözleşmesi sona eren Yeşil Burun Adalı ön libero Helder Tavares’le yeniden anlaşmayacağı öğrenildi.

Yeni bir teklif gelmemesi üzerine tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple bağlarını kopardığı belirtildi.

İzmir ekibinin 2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz temsilcisi Tondela’dan transfer ettiği Tavares, ilk yılında 14 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon 21 müsabakada görev alan 30 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla 1 gol kaydetti.

Altay’da kiralık forma giyen Kerim Avcı ile sözleşmesi devam eden Yunan orta saha oyuncusu Tatos da kulüpten ayrılmıştı.

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