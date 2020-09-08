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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Altay’da hayal kırıklığı! Quaresma...

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Transfer haberleri | Altay’da hayal kırıklığı! Quaresma...
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TFF 1. Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altay’da Ricardo Quaresma transferinin gerçekleşmemesi hayal kırıklığına neden oldu.

Portekizli yıldız futbolcunun ülkesinin Vitoria Guimaraes kulübüyle el sıkışması siyah-beyazlı taraftarların hevesini kursağında bıraktı.

Ricardo Quaresma resmen Vitoria Guimaraes'teKasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Ricardo Quaresma, Türkiye defterini kapattı. Yıldız oyuncu, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’e transfer oldu.
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Quaresma transferiyle ilgili Vitoria Guimaraes tarafından, "Çok yaşa Kral" başlığıyla yapılan paylaşımda yıldız futbolcu at üzerine binerken, bu görüntüyü sosyal medyada paylaşan Altaylı taraftarlar, "Atı alan Üsküdar’ı geçti" yorumları yaparak yönetime göndermede bulundu.

Altay’da ilk olarak Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun Quaresma ile ilgilendiklerini doğrulaması heyecana neden olmuştu.

Özgür Ekmekçioğlu yıldız oyuncuyla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Bu bir süreç, olumlu veya olumsuz olur bilemiyoruz" diyerek temkinli konuşmuştu. Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok’un bir süre sonra, "Quaresma ile görüşmelerimiz son aşamaya geldi.

Bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" açıklaması taraftarlar arasındaki heyecanı ikiye katlarken, bu transferin gerçekleşmemesi üzerine yönetimin sürpriz bir isimle anlaşarak taraftarın gönlünü almayı planladığı öğrenildi.

Transfer haberleri | Altay’da hayal kırıklığı Quaresma...

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