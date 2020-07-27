Transfer haberleri | Altay, Timur Temeltaş’a kanca attı!

Daha önce İzmir’de Altınordu forması giyen gurbetçi futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Timur’un hafta içinde siyah-beyazlı yönetimle masaya oturup resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



Bayer Leverkusen altyapısında yetişen Timur, Almanya’da çeşitli takımlarda oynadıktan sonra 2013-14 sezonunda Altınordu’ya transfer oldu. O sezon kırmızı-lacivertli formayla 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra iki sezon 1. Lig’de takımda kaldı. Timur, son 4 sezonda ise Ümraniyespor’da top koşturdu. 1. Lig’de 140 maça çıkan deneyimli futbolcu 9 kez gol atma sevinci yaşadı.

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