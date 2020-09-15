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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Ali Eren İyican, Antalyaspor’da!

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Transfer haberleri | Ali Eren İyican, Antalyaspor’da!
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Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, TFF 1’inci Lig ekibi Ankaraspor’dan sol bek Ali Eren İyican’ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncunun Antalya’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Geçen sezon TFF 1’inci Lig’de Ankaraspor forması altında oynadığı futbolla birçok takımın gündemine gelen Ali Eren İyican, Antalyaspor’un teklifini kabul etti.

Genç futbolcunun Antalya’ya giderek 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Ali Eren, Başkent temsilcisiyle geçen sezon ligde 32 maça çıktı, 5 asist yaptı.

 

Transfer haberleri | Ali Eren İyican, Antalyaspor’da

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