MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Haberi | Jean Ghafourian, Türkiye yolunda
GeriFutbol Transfer Haberi | Jean Ghafourian, Türkiye yolunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Transfer Haberi | Jean Ghafourian, Türkiye yolunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer Haberi | Jean Ghafourian, Türkiye yolunda
Abone Olgoogle-news

Almanya’da Siegburg forması giyen 22 yaşındaki 1.90’lık stoper Jean Ghafourian, Türkiye yolunda. Genç futbolcu, TFF 1. Lig’deki ekiplerle temas halinde.

Leverkusen altyapısında futbola başlayan ve ardından önce Paderborn sonra da Köln formaları giyen 1.90 boyundaki genç stoper Jean Ghafourian, devre arasında Türkiye’nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig’den birden fazla ekibin radarına giren 22 yaşındaki savunmacı, gelen tekliflere sıcak bakıyor.

Stoper bölgesinde forma giyen ve her iki ayağını da kullanabilen Ghafourian, ön libero olarak da forma giyebiliyor. Tunus asılı Alman futbolcu, güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, kafa toplarındaki hakimiyeti de ön plana çıkıyor.

Transfer Haberi | Jean Ghafourian, Türkiye yolunda

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle