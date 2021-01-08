Transfer dönemi ne zaman bitecek 2021? Süper Lig ara transfer sezonu devam ediyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi devam ediyor. 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemi ile beraber kulüpler anlaşmalarına hız verdi. Profesyonel futbolcuları renklerine bağlayan kulüpler 1 Şubat tarihine kadar transferlerine devam edecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Buna göre ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başladı. Açıklamada transfer dönemi "1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.

HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:

Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.