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Trabzonspor'un Youtube kanalı hacklendi! Elon Musk'ın canlı yayını açıldı... Resmi açıklama geldi...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Youtube#Hack
Trabzonsporun Youtube kanalı hacklendi Elon Muskın canlı yayını açıldı... Resmi açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 12:03

Trabzonsporun video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı video platformu YouTube'daki kanalı, siber korsanlarca hacklendi. Kulübün geçmiş tüm videolarının silindiği kanalda, saldırı sonrası Tesla şirketi sahibi Elon Musk'ın canlı yayın söyleşisi yer aldı. Kulüp yetkilileri, hesabın geri alınması için YouTube platformuyla iletişime geçtikten sonra hesap geri alındı.

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Trabzonspor'un sosyal medya platformlarından Youtube kanalı, siber korsanlar tarafından hacklendi.

Kulübün geçmiş tüm videolarının silindiği kanalda, saldırı sonrası Tesla şirketi sahibi Elon Musk'ın canlı yayın söyleşisi yer aldı.

Kulüp yönetimi harekete geçti

Trabzonsporun video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı video platformu Youtube'daki kanalı, siber korsanlarca hacklendi.

Kanalın ismi ve logosu, Elon Muskın şirketi olan Tesla ile değiştirilerek, 2005 yılından bugüne kadar olan video arşivi de silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk'ın, Teslanın yeni aracının tanıtımını yaptığı canlı yayın açıldı.

Hesap geri alındı

Kulüp yetkilileri, hesabın geri alınması için Youtube platformuyla iletişime geçti. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından hesap geri alındı.

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Resmi açıklama geldi

Trabzonspor YouTube Resmi hesabımız sabaha karşı saat 05:35’te dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte saldırıya uğramış ve erişimimiz tamamen kesilmiştir.

YouTube Türkiye’nin üst düzey temsilcileri, bu sorunun global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde yüzlerce hesabın erişimini kaybettiğini de tarafımıza yazılı bir şekilde bildirmiştir.

Ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçerek; hasar ve kayıp (İçerik silinmesi vb.) yaşanmadan hesabımızı tekrar aktif hale getirmiştir.

Ayrıca sorunun kaynağı ve tekrarı yaşanmaması adına ilgili detaylı araştırma ekibimiz ve Youtube ekipleriyle koordineli bir şekilde devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine.

Trabzonsporun Youtube kanalı hacklendi Elon Muskın canlı yayını açıldı... Resmi açıklama geldi...

Trabzonsporun Youtube kanalı hacklendi Elon Muskın canlı yayını açıldı... Resmi açıklama geldi...

Trabzonsporun Youtube kanalı hacklendi Elon Muskın canlı yayını açıldı... Resmi açıklama geldi...

Trabzonsporun Youtube kanalı hacklendi Elon Muskın canlı yayını açıldı... Resmi açıklama geldi...

Trabzonsporun Youtube kanalı hacklendi Elon Muskın canlı yayını açıldı... Resmi açıklama geldi...

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#Trabzonspor#Youtube#Hack

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