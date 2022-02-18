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Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten anlamlı hareket

#Trabzonspor#Marek Hamsik#Trabzonspor Haberleri
Trabzonsporun yıldızı Marek Hamsikten anlamlı hareket

Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, 20 Şubat Pazar günü iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için ‘Dünyanın sana ihtiyacı var’ sloganıyla koşulacak 42’nci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun tanıtım filminde oynadı.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu sene 42.’si düzenleyeceği Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nda küresel iklim değişikliğine dikkat çekecek. Dünyaca ünlü Trabzonsporlu futbolcular da maratonun bu yılki temasından yola çıkarak “Dünyanın Sana İhtiyacı Var” sloganıyla kampanya başlattı. Yeşil sahaların tozunu attıran Marek Hamsik gibi dünyaca ünlü futbolcular kampanya kapsamında hazırlanan kısa filmde buluşuyor.

İzleyenlerden tam not aldı

Marek Hamsik, bilim kurgu öğeleri ile hazırlanan geleceğin dünyasıyla günümüzü kıyaslayarak aşırı su tüketiminin olası tehlikelerine dikkat çeken filmde, çok önemli mesajlar verdi. Sosyal medyada hayli ilgi gören film, önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak izleyenlerden tam not aldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu yılki maratonla dünyanın sürdürülebilir geleceği için kritik öneme sahip küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yöndeki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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