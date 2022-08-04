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Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'tan Fenerbahçe ve transfer açıklaması

#Transfer#Trabzonspor#Bakasetas
Trabzonsporun yıldızı Bakasetastan Fenerbahçe ve transfer açıklaması

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, prodüktörlüğünü yaptığı şampiyonluk belgeselinde Fenerbahçe'ye transfer olma durumu ile ilgili açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Stars Ins. 11 isimli Youtube kanalıyla ortak olarak hazırlanan şampiyonluk belgeselinde Alanyaspor'dan Trabzonspor'a gelmeden önce Fenerbahçe'ye gitmek üzere olduğunu söyledi.

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"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİM SON ANDA OLMADI"

Yaklaşık 50 dakikalık belgeselde Bakasetas'ın yanı sıra Trabzonsporlu diğer futbolcuların açıklamaları, görkemli şampiyonluk kutlamalarınden detayler yer aldı.

Bakasetas, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim ama son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık. Fazla da zamanımız yoktu. Transfer döneminin sonu geliyordu."

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Trabzonsporun yıldızı Bakasetastan Fenerbahçe ve transfer açıklaması

DORUKHAN: BAKASETAS BENİ YUNANİSTAN'A DAVET ETTİ

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz, belgeselde Bakasetas ile ilgili açıklamalar yaptı.

Bakasetas'ı çok severim, o saha içerisinde çok hırslıdır ama saha dışında çok pozitif bir insandır. Her zaman güler, eğlenmeyi sever. Baka bir insanı üzgün ya da negatif bir şekilde görürse her zaman ona destek olur, moralini, düzeltmeye çalışır. Ben bundan 2.5 sene önce büyük bir sakatlık yaşadım. Futbol hayatım bitecek mi bitmeyecek mi diye konuşulurken Bakasetas beni Yunanistan'a davet etti ve orada beraber tedavi olabileceğimizi, orada çok iyi doktor bildiğini ve beraber bunu yenebileceğimizi söyledi. O yüzden Baka ile takım arkadaşı olmak güzel bir şey.

Trabzonsporun yıldızı Bakasetastan Fenerbahçe ve transfer açıklaması

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#Transfer#Trabzonspor#Bakasetas

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