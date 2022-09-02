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Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok: "Avcı için sahada her şeyimi veririm"

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#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Trezeguet
Trabzonsporun yeni transferi Umut Bozok: Avcı için sahada her şeyimi veririm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 23:59

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Trezeguet ve Umut Bozok açıklamalar yaptı.

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Trabzonsporlu futbolcular, Ümraniyespor maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını kaydeden Anastasios Bakasetas, "İki tane istemediğimiz sonucun ardından bu maça çıktı. Zor olacağını biliyorduk, Ümraniyespor iyi bir takım. Ama rakibimizi iyi kapattık. Daha fazla gol atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi. 

Attığı golden daha önemlisi takımın kazanması olduğunu belirten Trezeguet, "3 puan için hamdolsun. Golden daha önemlisi takımın kazanmasıydı. Gol atmak önemli, gol atacağımı da zaten biliyordum. Takımın başarısı benim için daha önemli. Şampiyon bir takıma geldiğimin, büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Takım için oynamaya çalışan bir oyuncuyum." diye konuştu.

Transfer sürecinde Abdullah Avcı ile çok konuştuklarını söyleyen Umut Bozok, "Çok mutlu ve gururluyum. Böyle büyük bir kulüpte oynamak benim için gurur verici. Çalışmaya devam ediyorum. Takıma çok yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemli şey gol atmak. İnşallah en iyisi yapacağım. 45 dakika oynadım. Elimden geleni yaptım. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Transfer döneminde Abdullah Hoca ile çok fazla konuştuk. Hoca için sahada her şeyimi veririm." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Anastasios Bakasetas#Trezeguet

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