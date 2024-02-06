Trabzonspor’un yeni transferi Thomas Meunier: Kulübün projeleri beni mutlu etti

Haberin Devamı

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Borussia Dortmund'un Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

Süper Ligde son 5 haftada aldığı 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımdaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen bordo-mavili yönetim, devre arası transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken ilk transfer için harekete geçti. Trabzonspor, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’ta oynayan Thomas Meunier’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Prensip anlaşmasına varılan 32 yaşındaki sağ bek, bu akşam saat 19.30 sıralarında havayoluyla kente geldi. Özel uçakla kentte gelen ve Trabzonspor’un her konuda anlaşma sağladığı öğrenilen futbolcunun, sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

THOMAS MEUNIER: GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Havalimanı çıkışında bordo mavili taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan Thomas Meunier, açıklamada bulunarak, "Buraya gelen taraftarlarımıza ve ilgilerine teşekkür ederim. Kulübümüzle görüşmeler olumlu geçti. Hocamızla da video görüşmesi yaptım. Kulübün projeleri beni mutlu etti. Ondan sonra da çok fazla düşünmeye gerek kalmadı açıkçası. Denswil ile daha önce birlikte oynamıştım. Onunla görüştüm. Süper Lig maçlarını da daha önce izlemiştim. Takımımız her zaman zirve mücadelesi veren bir takım. 2 sene önce de şampiyonluk elde edildi. Zirve mücadelesi vereceğiz. Dortmund ile birlikte son zamanlar biraz sıkıntılar oldu. Hocamızla görüştükten sonra kafamda çok fazla soru işareti kalmadı" dedi.

Thomas Meunier, daha sonra kendisini bekleyen minibüse binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Öte yandan Trabzonspor'un bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 8 maça çıkan Thomas Meunier ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı da öğrenildi.