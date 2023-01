Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet: Antrenman yaparken ezan sesini duymak çok iyi

Haberin Devamı

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, Konferans Ligi'nde kupayı kazanmanın hayalleri arasında yer aldığını söyledi. Attığı gollerden sonra yaptığı sevinç hareketinin ise, 'Konuşmayın, seyredin' anlamına geldiğini belirtti.



9 yaşına kadar sokaklarda oynadığını belirten Trezeguet, "El-Ehli’de oynamak benim hayalimdi ve 9 yaşında bu hayali gerçekleştirerek orada oynamaya başladım. 20 yaşıma kadar da orada oynadım. Bu süreçte birçok galibiyet ve unutulmaz anlar yaşadık. 20 yaşında Anderlecht’e geçtim. Bundan sonraki Avrupa maceram da böyle başlamış oldu" dedi.



"Konuşmayın , seyredin"

Gollerden sonra yaptığı özel gol sevinciyle ilgili ise Mısırlı oyuncu, "Açıkçası bunu milli takımdayken de Başakşehir’deyken de yapıyordum. Bazı insanlar beni çok fazla desteklemiyor, bana çok güvenmiyor. Benim hakkımda olumsuz eleştiriler yapabilirler, ben bunu onlara ithafen yapıyorum. ‘Konuşmayın, seyredin’ manasında. Futbolda çok fazla söz sahibi olmayıp da eleştiri yapan insanlara bir cevap olarak yapıyorum bunu" ifadelerini kullandı.



"Burada daha mutluyum"

İlk hayalinin El-Ehli'de, A takımda oynamak olduğunu hatırlatan Trezeguet, "Oradan milli takıma gitmek ve birçok kupa kazanmaktı. Daha sonraki hayalim Premier Lig’de oynamaktı ve bu tahmin ettiğim kadar hızlı gelmedi. Bu süreçte çok fazla sakatlıklar ve mücadeleler verdim. Çok uğraştım. Sonunda Aston Villa’ya gittim. Aston Villa da harika ve büyük bir kulüp. Çok mutluydum ama şu an buradayım, orada olduğumdan daha fazla mutluyum" diye konuştu.



"Benim de hedeflerim vardı"

Trabzonspor'a transfer sürecinden de bahseden başarılı futbolcu, "Çok şükür ki güzel bir teklif aldım, zaten birçok teklif vardı Türkiye’den ve diğer kulüplerden ama her gün yeni bir hayali ve yeni hedefleri olan bir kulübe geldim. Benim de keza aynı şekilde hedeflerim var, buna katkıda bulunmak ve başarılı olmak gibi. İlk teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum. İnşallah kulübüme bu hayalleri gerçekleştirmek konusunda yardımcı olabilirim" şeklinde konuştu.



"Trabzon'a gelmek benim için büyük bir adımdı"



Trabzon'a gelmesinin kendisini için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Mısırlı, "Dünyadaki büyük kulüplerden bir tanesine geldim. Teklif bana geldiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Teknik ekip, takımdaki oyuncular ve kulüp çalışanları olsun hepsi beni çok iyi karşıladı. Daha iyi olması için herkes bana yardımcı oluyor, hepsine teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.



Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun atmosferi ve taraftarların tutkusuyla alakalı da Trezeguet, "Harika bir duygu. Her maç sizi destekleyen taraftarlarınızın olması çok harika bir duygu. Dolu bir stadyumun önündeki taraftarlara oynamak çok güzel bir duygu. Sizi gerçekten çok destekliyorlar. Taraftarlıklarında harikalar" dedi.



"Konferans Lig'inde kupayı kazanmak hayallerimiz arasında"



Konferans Ligi'ni kazanmanın hayalleri arasında olduğunu aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Avrupa Kupası’nda gruplardan çıkamamak biraz üzücüydü ama farklı bir şampiyonada ve yarışmadayız. Trabzonspor her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında. Şu an bunun için mücadele ediyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle beraber bunu başarırız" değerlendirmesinde bulundu.



"Antrenman yaparken ezan sesini duymak çok iyi"



Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Trezeguet, "Burada olmak gerçekten çok hoş. Müslüman bir ülke. Antrenman yaparken ezan sesini duymak çok iyi. Yemekler de çok iyi, çok yemiyorum ama hoş. İnsanlar da harika, buradayken kendi ülkemdeki gibi hissediyorum. Kendi ülkemle buranın insanı benziyor" açıklamasını yaptı.



Son olarak taraftarlara çağrıda bulanan tecrübeli futbolcu, "Beni destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Umarım takımı sezon sonuna kadar desteklemeye de devam edersiniz. Çünkü bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorlar. Sizin desteğinizle şampiyon olup, Türkiye’deki en iyi takım oluruz" ifadelerini kullandı.