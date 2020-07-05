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GeriFutbol Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'dan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar
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Haber Giriş: 05.07.2020 - 23:17,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'dan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar

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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'dan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar
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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır maçı değerlendirdi.

İşte Uğurcan Çakır'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

Dersimize çok iyi çalıştık. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Çok eksiği var ama Galatasaray büyük bir camia. Her ne kadar eksik olsa da onları yenmek zor. Kırmızı karta kadar iyi bir oyun oynadık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Bugün burada kazanmak önemliydi zirveden kopmamak için. Talihsiz iki beraberliğimiz vardı.

4 maç kaldı. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olamasak da en azından 'Denedik' diyeceğiz. Yolumuza bakıyoruz.

Trabzonsporun kalecisi Uğurcan Çakırdan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar

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