Trabzonspor'un hazırlık maçı rakipleri belli oldu

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ilk hazırlık maçının 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Yılport Samsunspor ile oynanacağı belirtildi.



İkinci hazırlık karşılaşmasının ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacağı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.



Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.



Takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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