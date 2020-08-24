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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un hazırlık maçı rakipleri belli oldu

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Trabzonspor'un hazırlık maçı rakipleri belli oldu
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Trabzonspor'un, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi yapacağı hazırlık maçları belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ilk hazırlık maçının 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Yılport Samsunspor ile oynanacağı belirtildi.

İkinci hazırlık karşılaşmasının ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacağı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Trabzonsporun hazırlık maçı rakipleri belli oldu

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