×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'a Real Madrid talip!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Real Madrid
Trabzonsporun genç kalecisi Onuralp Çevikkana Real Madrid talip
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ın LaLiga ekiplerinden Real Madrid’in takibinde olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için Arda Güler'in de formasını terlettiği İspanyol devi Real Madrid'in talip olduğu iddia edildi.

Fransa'da yayın yapan Sport.fr’nin haberine göre, kadrosunda Arda Güler’i de bulunduran İspanyol ekibi Onuralp’in bonservisi için Trabzonspor’a 10 milyon Euro önermeye hazırlanıyor.

1.92 boyunda ki file bekçisinin Courtois ile benzer profilde olduğuna dikkat çekilen haberde, gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğunun altı çizildi. 18 yaşındaki kaleci bu sezon başında Altınordu’dan transfer edilirken A takımla hiç maça çıkmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!