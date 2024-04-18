Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'a Real Madrid talip!

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Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için Arda Güler'in de formasını terlettiği İspanyol devi Real Madrid'in talip olduğu iddia edildi.

Fransa'da yayın yapan Sport.fr’nin haberine göre, kadrosunda Arda Güler’i de bulunduran İspanyol ekibi Onuralp’in bonservisi için Trabzonspor’a 10 milyon Euro önermeye hazırlanıyor.

1.92 boyunda ki file bekçisinin Courtois ile benzer profilde olduğuna dikkat çekilen haberde, gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğunun altı çizildi. 18 yaşındaki kaleci bu sezon başında Altınordu’dan transfer edilirken A takımla hiç maça çıkmadı.