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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 22:52 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba'dan üzücü haber

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Cardiff City, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sol Bamba'nın kansere yakalandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığı açıklandı.

Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

Tecrübeli futbolcu Bamba'nın kemoterapi almaya başladığı ifade edildi.

Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

Trabzonsporun eski futbolcusu Sol Bambadan üzücü haber

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