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Trabzonspor'un 412 gündür deplasmanda bileği bükülmüyor! Antalyaspor'da 6 eksik, iddaa'da öne çıkan...

#Misli.Com#İddaa#Antalyaspor Trabzonspor
Trabzonsporun 412 gündür deplasmanda bileği bükülmüyor Antalyasporda 6 eksik, iddaada öne çıkan...

25 maçtır (412 gün) deplasmanda bileği bükülmeyen Trabzonspor, Ersun Yanal sonrası Nuri Şahin'in sorumluluğunda ilerleyen Antalyaspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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ANTALYASPOR

Geçtiğimiz hafta 35'te 10 kişi, 60'da 9 kişi kalan ve son yarım saati 9 kişi oynayan Kayserispor'a gol atamayarak 2-0 kaybeden Antalyaspor'da tam 6 eksik var!

Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Haji Wright, Doğukan Nelik ve Harun Alpsoy sakatlıklarından; Amilton sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in en büyük güvencelerinden biri kaleci Ruud Boffin olacak. Belçikalı kaleci 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor ve 0-0 biten Fatih Karagümrük maçlarında toplam 7 kurtarış yapmıştı. Son 5 maçta kalesinde 6 gol gördü, artı 7 de kurtarış yaptı.

Boffin'in önünde "Veysel, Naldo & Kudryashov" üçlüsü forma giyecek. Bir kanatta Bünyamin Balcı, diğerinde Güray Vural görev yapacak. Ortadaki ağır yükü "Fredy & Poli" ikilisi çekecek.

Amilton'un yokluğunda hücumda Houssam Ghacha izleyeceğiz. Gole en yakın isim Paul Mukairu olacak.

TRABZONSPOR

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Müthiş bir ivme yakalayan, son 8 lig maçını kazanan, ilk 11'e girenin çıkanı aratmadığı Trabzonspor'da; Adana Demirspor maçında sakatlanıp kenara gelen Andreas Cornelius deplasman kafilesinde yer aldı.

Danimarkalı golcünün kafasına 8 dikiş atılmıştı, hafta arası bandajla antrenmanlara katıldı, maç kadrosunda olacak.

Erce Kardeşler ve Hüseyin Türkmen sakat. Gervinho zaten sezonu kapatmıştı. Anders Trondsen tam olarak hazır olmadığı için Antalya'ya götürülmedi.

TD Abdullah Avcı'nın hücum merkezinde Djaniny ile Fode Koita arasındaki tercihi maç saati netleşecek.

Geçen hafta orta alanı "Manolis Siopis, Berat Özdemir & Marek Hamsik" üçlüsünden oluşturan Avcı, bu kez Tasos Bakasetas'ı ilk 11'de başlatıp Siopis'i yedek soyundurabilir.

Kalede Uğurcan Çakır ve önündeki "Dorukhan, Ie, Hugo & Denswil" savunma dörtlüsü, kanatlardaki Abdülkadir Ömür ile Anthony Nwakaeme değişmeyecek.

Trabzonsporun 412 gündür deplasmanda bileği bükülmüyor Antalyasporda 6 eksik, iddaada öne çıkan...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un Ersun Yanal sonrası oynadığı 7 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor'un ligdeki son 5 maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Antalyaspor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,82 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,92'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,61 iken Misli.com'da 1,70!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

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%51'lik kesim son 8 lig maçında firesi olmayan bordo-mavili ekipten Antalya'da da 3 puan bekliyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Trabzonsporun 412 gündür deplasmanda bileği bükülmüyor Antalyasporda 6 eksik, iddaada öne çıkan...

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın güç antrenmanı...

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#Misli.Com#İddaa#Antalyaspor Trabzonspor

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