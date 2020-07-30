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Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Türkiye Kupası'nda da kral!

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Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Türkiye Kupası'nda da kral!
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25. dakikada Abdülkadir Ömür’e asist yapan Sörloth, 90+10’da fileleri havalandırıp skoru ilan etti. Ligde 24 golle, gol kralı olan Norveçli, 7 gol attığı Türkiye Kupası’nda da zirveye çıktı.

Trabzonspor'da, kaleci Uğurcan Çakır ile birlikte sezonun en başarılı iki futbolcusundan biri olan Alexander Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası finalinin de kahramanı oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçın 25. dakikasında sol kanatta buluştuğu topu mükemmel bir orta keserek Abdülkadir Ömür’e gol attıran Norveçli futbolcu, 90+10’uncu dakikada sağ kanatta buluştuğu topu kaleci Marafona’nın üzerinden aşırıp skoru ilan eden golü kaydetti.

Uğurcan 5 kurtarış yaptı

Süper Lig’de fileleri 24 kez havalandırarak gol krallığı yarışının birincisi olan Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası’nın da en çok gol atan ismi oldu. Alanyaspor karşısında takımının ikinci golünü atan Sörloth, toplam gol sayısını 7’ye yükseltti. Avrupa Ligi’nde de 2 gol atan Norveçli futbolcu, 48 maç oynadığı sezonu 33 gol ve 11 asistle kapattı. Bordo mavili mavili takımın Süper Lig’de ikinci olmasını sağlayan diğer önemli isim Uğurcan Çakır, dün de muhteşem performans sergiledi. Özellikle ikinci yarıda Trabzonspor kalesinde yoğun baskı kuran Alanyaspor toplam 16 şut atarken, Uğurcan, kaleyi bulan 5 şutta başarılı kurtarışlar yaparak gole izin vermedi.

 

Trabzonsporlu Alexander Sörloth, Türkiye Kupasında da kral

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