Trabzonspor'dan yeni anlaşma

Haberin Devamı

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, taraftarlarımız için özel NFT stratejileri geliştirmek amacıyla Capital Block ile resmi bir ortaklığa imza attı.

Yapılan anlaşmaya göre Capital Block, önümüzdeki aylarda kulübümüzün iki NFT arzı yapmasına yardımcı olacak ve kulübümüze özel bir NFT stratejisi geliştirerek uzman tavsiyesi ve rehberlik sağlayacak.

Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medya İletişim'den sorumlu yönetim kurulu üyemiz Serdar Ekrem Şirin anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Trabzonspor olarak NFT dünyasına başarılı geçirdiğimiz bir sezonda adım atmış bulunuyoruz. Blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block ile iş birliği yaparak Trabzonspor’un kültür mirasını çok yakında taraftarımıza dijital ortamda sunacağız. Doğru sezonda, doğru kurumlarla iş birliği yapıyor olmaktan son derece mutluyum” dedi.

Haberin Devamı

Capital Block CEO'su Tim Mangnall ise Trabzonspor’u “tutkulu taraftarlar tarafından takip edilen müthiş bir futbol takımı” sözleriyle tanımlarken bu ortaklıktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: Trabzonspor taraftarları artık kulübün ilk NFT arzını beklemeye başlayabilir. Kulüp Süper Lig'de bu kadar güçlü bir konumdayken, bu sezonun sonunda başka bir NFT arzı ile kutlama yapmayı umuyoruz."