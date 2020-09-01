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Haber Giriş: 01.09.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Lucas Biglia ve Claudio Baeza...

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Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Lucas Biglia ve Claudio Baeza...
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Trabzonspor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gündemde ise Güney Amerikalı iki futbolcu var...

Bordo Mavili ekipte Lucas Biglia ve Claudio Baeza isimleri ön plana çıktı.

beIN Sports'un haberine göre Milan ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia için ısrarcı olan Trabzonspor'un 34 yaşındaki futbolcuya teklif götürmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Trabzonspor’da öne çıkan bir diğer isim Meksika’nın Necaxa kulübünde forma giyen Claudio Baeza. 26 yaşındaki Şilili oyuncu için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, ilk görüşmede olumlu cevap aldı.

Trabzonspordan transfer hamlesi Lucas Biglia ve Claudio Baeza...

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