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Trabzonspor'dan TFF ve MHK'ye çok sert Mete Kalkavan tepkisi

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#Trabzonspor#TFF#MHK
Trabzonspordan TFF ve MHKye çok sert Mete Kalkavan tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 17:05

Trabzonspor, Mete Kalkavan'ın 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor - Kocaelispor maçında VAR hakemi olarak görev yapmasına tepki gösterdi.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENİ YERLE BİR EDECEĞİZ!

04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı.

Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.

'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir.

Söz verip sözünde durmayanlar!

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Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız.

Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz!

Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz.

Trabzonspordan TFF ve MHKye çok sert Mete Kalkavan tepkisi

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#Trabzonspor#TFF#MHK

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