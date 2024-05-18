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Trabzonspor'dan Stefan Savic bombası! Fenerbahçe ve Beşiktaş istemişti...

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#Transfer#Stefan Savic#Trabzonspor
Trabzonspordan Stefan Savic bombası Fenerbahçe ve Beşiktaş istemişti...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 10:42

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Stefan Savic, Atletico Madrid'den ayrılmaya karar verdi. Süper Lig devi, Karadağlı stoper için harekete geçti.

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2015 yılından bu yana Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala takımdan ayrılmaya karar verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Karadağlı stoper bu yaz takımdan ayrılacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Savic, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş ancak Atletico Madrid'den ayrılmamıştı.

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TRABZONSPOR ŞARTLARI ZORLAYACAK

Bu sezon stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda rota Savic'e yöneldi. Fanatik'in haberine göre menajerler tarafından önerilen Karadağlı stoperin transferi için şartlar zorlanacak.

33 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan da opsiyon olarak bulunuyor.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manchester City ve Fiorentina kariyerlerinin ardından 2015’te Atletico Madrid’e 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Savic, bu sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 32 resmi karşılaşmada forma giydi.

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#Transfer#Stefan Savic#Trabzonspor

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