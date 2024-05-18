Eyüpspor transferde harekete geçti! Arda Turan'ın iki hedefi...

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Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da hedef ligde kalıcı olmak. Transferde tecrübeli isimlere yönelen İstanbul ekibi hedeflerini belirledi.

ARDA TURAN'DAN TECRÜBE VURGUSU

Geçen hafta oynanan Erzurumspor maçı sonrası Süper Lig'le ilgili konuşan teknik direktör Arda Turan; "Önce haddimizi bileceğiz çünkü Süper Lig başka bir dünya. Biz oraya hem ekip olarak hem de kulüp olarak tecrübeli değiliz. Önce orada kalıcı olmaya çalışacağız. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Sonra bakalım hayırlısı" ifadelerini kullanmıştı.

Eyüpspor, tecrübesizlik dezavantajını ortadan kaldıracak bir transfer politikası izlemeyi planlıyor.

THIAM VE MIDSTJÖ LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre Eyüpspor, Pendikspor forması giyen iki ismi gözüne kestirdi. Arda Turan'ın takımı ilk olarak ligi yakından tanıyan golcü Mame Thiam'ı renklerine bağlamak istiyor. Thiam'ın yanı sıra yine Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midstjö'nün de listede olduğu ve iki isim için de girişimlere başlanacağı belirtildi.

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