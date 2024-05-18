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Eyüpspor transferde harekete geçti! Arda Turan'ın iki hedefi...

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#Transfer#Eyüpspor#Arda Turan
Eyüpspor transferde harekete geçti Arda Turanın iki hedefi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 09:52

Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e yükselmeyi başaran Eyüpspor, transferde de gaza basıyor. 1. Lig'i lider tamamlamayı başaran İstanbul ekibi, iki tecrübeli yıldız için girişimlere başlıyor.

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Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da hedef ligde kalıcı olmak. Transferde tecrübeli isimlere yönelen İstanbul ekibi hedeflerini belirledi.

ARDA TURAN'DAN TECRÜBE VURGUSU

Geçen hafta oynanan Erzurumspor maçı sonrası Süper Lig'le ilgili konuşan teknik direktör Arda Turan; "Önce haddimizi bileceğiz çünkü Süper Lig başka bir dünya. Biz oraya hem ekip olarak hem de kulüp olarak tecrübeli değiliz. Önce orada kalıcı olmaya çalışacağız. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Sonra bakalım hayırlısı" ifadelerini kullanmıştı.

Eyüpspor, tecrübesizlik dezavantajını ortadan kaldıracak bir transfer politikası izlemeyi planlıyor.

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THIAM VE MIDSTJÖ LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre Eyüpspor, Pendikspor forması giyen iki ismi gözüne kestirdi. Arda Turan'ın takımı ilk olarak ligi yakından tanıyan golcü Mame Thiam'ı renklerine bağlamak istiyor. Thiam'ın yanı sıra yine Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midstjö'nün de listede olduğu ve iki isim için de girişimlere başlanacağı belirtildi.

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#Transfer#Eyüpspor#Arda Turan

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