Trabzonspor'dan Nwakaeme'den maç sonu Edin Visca yorumu!

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Nwakaeme, "Birkaç maç sonra geri dönmek benim için önemliydi, çok da mutluyum. Alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz her maçtan." dedi.

'VISCA ÇOK İYİ BİR OYUNCU'

Visca transferini de değerlendiren Nwakaeme, "Visca, çok iyi bir oyuncu. Aramıza katıldığı için mutluyum. Takıma çok şey katacaktır. Trabzonspor için çok iyi bir transfer oldu. Hem onu hem de takımı tebrik ediyorum bu transferden dolayı" dedi.

KÖYBAŞI: 'HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Trabzonspor'un sol beki İsmail Köybaşı ise "Bu galibiyet, bizim için devam etme açısından iyiydi. Çok güzel bir serimiz vardı, bu serimizi devam ettirmek istiyorduk. Çok güzel bir oyun ve galibiyetle 3 puanı aldık. Önemli olan şeylerden biri de gol yememekti. Çok güzel bir aileyiz. Bu ailenin parçası olduğum için gururluyum. Bu aile, her zaman en iyisini hak ediyor." şeklinde konuştu.

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