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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Molde açıklaması! Kapasite...

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Trabzonspor'dan Molde açıklaması! Kapasite...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Molde takımıyla yapılacak ilk maç öncesi taraftarlarını stat kapasitesiyle ilgili bilgilendirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabakaya, tribün kapasitesinin yarısı kadar taraftar alınacağı belirtildi.

Maçın kapı açılış saatinin 18.30 olarak belirlendiği, stada giriş yapacak taraftarın tüm dünyada devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak temel tedbirlere uyması gerektiği vurgulandı.

Taraftarların maske takmasının zorunlu olduğu ve oturulan koltuklar arasında birer boşluk bırakılması gerektiği de kaydedildi.

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