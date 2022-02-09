Trabzonspor'dan karaborsa bilet satışına suç duyurusu

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25'inci haftasında şampiyonluğun güçlü adayları Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 13 Şubat Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacak. Ligin zirvesindeki Trabzonspor ile ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un şampiyonluk yolundaki zorlu düellosuna taraftarların ilgisi büyük oldu. Maç gününe özel Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Trabzon arasında gidiş geliş ek sefer koyduğu karşılaşmanın 2 gün önce satışa çıkarılan 40 bin 782 biletin tamamı kısa sürede tükendi.



KASABORSA DA SATANLARA SUÇ DUYURUSU



Kapalı gişe oynanacak Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçı biletlerinin karaborsada yüksek meblağlara satıldığının tespiti üzerine Trabzonspor Kulübü açıklama yaptı.

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Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; 13 Şubat, Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin olarak kanuna aykırı bir şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında 6222 sayılı yasanın 15/6 maddesine muhalefet sebebiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Karaborsa bilet satışı yapan kişi ve platformlardan bilet alınmamasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz. Taraftarlarımız, kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı hukuki işlem başlatabilmesi için info@trabzonspor.org.tr adresine mail atarak geribildirimde bulunabilirler." ifadelerine yer verildi.