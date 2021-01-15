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GeriFutbol Trabzonspor'dan forvete sürpriz isim: Ayo Akinola
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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan forvete sürpriz isim: Ayo Akinola

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Ahmed Kutucu transferi gerçekleşse dahi bir forvet daha almayı planlayan Trabzonspor’a sürpriz bir isim önerildi: Ayo Akinola.

Trabzonspor'un, Ahmed Kutucu'nun yanı sıra ABD Milli Takımı’nın formasını giyen ve Toronto FC’de çıktığı 15 maçta 9 gol atan 20 yaşındaki santrforla ilgilendiği öne sürüldü.

1.77 boyundaki Akinola’nın kulübüyle 2021 Aralık ayına kadar kontratı bulunuyor.

Trabzonspordan forvete sürpriz isim: Ayo Akinola

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