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Trabzonspor'dan forvete sürpriz isim: Ayo Akinola
Ahmed Kutucu transferi gerçekleşse dahi bir forvet daha almayı planlayan Trabzonspor’a sürpriz bir isim önerildi: Ayo Akinola.
Trabzonspor'un, Ahmed Kutucu'nun yanı sıra ABD Milli Takımı’nın formasını giyen ve Toronto FC’de çıktığı 15 maçta 9 gol atan 20 yaşındaki santrforla ilgilendiği öne sürüldü.
1.77 boyundaki Akinola’nın kulübüyle 2021 Aralık ayına kadar kontratı bulunuyor.
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