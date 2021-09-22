Trabzonspor'dan Fode Koita açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Fode Koita’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu
Hakan Çelik, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.