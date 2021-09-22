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Trabzonspor'dan Fode Koita açıklaması!

#Trabzonspor#Fode Koita#Futbol
Trabzonspordan Fode Koita açıklaması

Trabzonspor, Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Fode Koita’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Hakan Çelik, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

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#Trabzonspor#Fode Koita#Futbol