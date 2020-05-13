Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.