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GeriFutbol Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 23:34,Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

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Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı
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Trabzonspor Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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