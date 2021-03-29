Trabzonspor'dan Benjamin Tetteh sürprizi! Transfer...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh'i gözüne kestirdi. Ganalı oyuncuyu radarına alan bordo-mavili ekip, çalışmalara başladı.

Sezon başında 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Malatyaspor'a gelen 23 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Asist Analiz'in haberine göre; Bu performansa kayıtsız kalamayan Karadeniz Fırtınası, oyuncunun menajerleriyle görüştü ve prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda Malatyaspor'da kalması beklenmeyen Tetteh'in, kulübü Sparta Prag'a dönmesi ve ardından Trabzonspor'a gelmesi bekleniyor.

ABDULLAH AVCI'DAN RAPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Ganalı genç yıldızı bizzat istediği öğrenildi. Tetteh'in bordo-mavili ekipte büyük bir gelişme göstereceği yönünde yönetime rapor sunan Avcı, transfere tam puan verdi.

Bonservisi Çek ekibinde bulunan Ganalı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.3 milyon Euro.