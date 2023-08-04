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SÃ¼per Lig'de yeni sezon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden Trabzonspor'un taraftarlarÄ±, dÃ¼n akÅŸam sosyal medyada transferlerin gecikmesi ve beklentilerinin karÅŸÄ±lanmamasÄ± nedeniyle tepki gÃ¶sterdi. #YaTransferYaÄ°stifa baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¼ndem yaratan taraftarlarÄ±n gidiÅŸata yÃ¶nelik merakÄ±nÄ± Trabzonspor yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Birhan Emre YazÄ±cÄ± giderdi.

Bordo mavili taraftarlarÄ±n sosyal medyada oluÅŸturduÄŸu sohbet odasÄ±na katÄ±lan YazÄ±cÄ±, yÃ¶netici ve taraftar gÃ¶zÃ¼yle tepkileri, takÄ±m ve kulÃ¼pteki durumu deÄŸerlendirdi.



HERKES MÃœCADELE EDÄ°YOR



TaraftarlarÄ±n tepkilerini deÄŸerlendiren Birhan Emre YazÄ±cÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyip sabÄ±r ve anlayÄ±ÅŸ istedi. YÃ¶netimin tÃ¼m gÃ¼cÃ¼yle ekonomik zorluklarÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na deÄŸinen YazÄ±cÄ±, Herkes inanÄ±lmaz derecede mÃ¼cadele ediyor. Benim iÃ§in gitmek Ã§ok kolay ama gittikten sonra kim gelecek ya da ne olacak? Åžu an canhÄ±raÅŸ bir grup insan Trabzonsporun iÃ§inde bulunduÄŸu bu zor sÃ¼reci atlatmak iÃ§in maddi ve manevi elinden ne geliyorsa yapÄ±yor. Bu Ã§abamÄ±za lÃ¼tfen ilgi gÃ¶sterin dedi.



BAÅžKANIMIZ AÃ‡IKLAYACAK, ELÄ° KULAÄžINDA



Stat isim sponsorluÄŸunun gecikme sebebi sorulan YazÄ±cÄ±, "Sponsoru Ã§Ã¶zdÃ¼k, hazÄ±r. ÅžaÅŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z bir isim gelecek. Sosyal medyada konuÅŸulan markalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir isim olacak. Bunu zamana yaymanÄ±n Trabzonspor'a bÃ¼yÃ¼k avantajÄ± oldu. Trabzonspor taraftarÄ±nÄ±n gurur duyacaÄŸÄ± bir stat sponsorluÄŸu olacak. BaÅŸkanÄ±mÄ±z ErtuÄŸrul DoÄŸan aÃ§Ä±klayacak, eli kulaÄŸÄ±nda. Ä°sim ve stadÄ±mÄ±zla ilgili sorunumuz yok" ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.

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OTURDUKLARI YERDEN PARA KAZANMAK Ä°STÄ°YORLAR



Futbolcu transferlerinin gecikme sebebinin, kadrodaki yabancÄ± oyuncu ÅŸiÅŸkinliÄŸi ve mevcut bazÄ± oyuncularÄ±n zorluk Ã§Ä±kartmasÄ± nedeniyle olduÄŸunu sÃ¶yleyen YazÄ±cÄ±, "Transferleri mutlaka yapmamÄ±zÄ± gerekiyor. Bu bir gerÃ§ek ama Trabzonsporun gÃ¶ndermesi gereken yabancÄ±lar var ve bunlardan dolayÄ± bazÄ± transferleri yapamÄ±yoruz. BazÄ±larÄ± da sizin Ã§ok sevdiÄŸiniz Ã§ocuklar, Siopis mesela. KoitayÄ± zaten biliyorsunuz. Bu Ã§ocuklardan dolayÄ± bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var. Ã‡ok Ã¶ncesinde yapÄ±lan imzalanan bazÄ± ÅŸeyler var. Bunlar oturduklarÄ± yerden para kazanmak istiyorlar. BunlarÄ± gÃ¶ndereceÄŸiz ama bunu yaparken Trabzonspor'un kasasÄ±ndan milyon eurolar Ã§Ä±karmadan yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.



ERTUÄžRUL DOÄžAN'IN Ä°MZASI YOK, Ä°MZASI OLANA SORUN



TakÄ±mdan ayrÄ±lmak istediÄŸi iÃ§in sÃ¶zleÅŸmesi feshedilen Marc Bartra'nÄ±n, 1 buÃ§uk milyon Euro olarak bilinen maaÅŸÄ±nÄ±n toplam 9 buÃ§uk milyon Euroyu bulmasÄ± ve bunun kamuoyundan gizlenmesi sorulan YazÄ±cÄ±, "KAP'a bildirilen her ÅŸey geÃ§erlidir ve bu gerÃ§ektir. YakÄ±n zamanda bazÄ± toplantÄ±lar yapÄ±lacak bu rakamlarla alakalÄ±. Rakam doÄŸru mu yanlÄ±ÅŸ mÄ± derseniz, Ã¶nceki yÃ¶netimde gÃ¶rev almÄ±yordum. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± bugÃ¼nle baÅŸlayan bir ÅŸey deÄŸil ama Trabzonspor'un bugÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± bu yÃ¶netimle birlikte inÅŸallah son bulacak. Bartra'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinde kimin imzasÄ± varsa Ã¼cret sorusunu ona sorun. Onda ErtuÄŸrul DoÄŸan'Ä±n imzasÄ± yok, net sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi.



TÃœRKÄ°YE LÄ°GÄ°'NÄ°N GERÃ‡EKLERÄ°NE DÃ–NÃœÅž YAPIYORUZ



Rakip takÄ±mlarÄ±n transfer yaÄŸmuruna karÅŸÄ±lÄ±k Trabzonspor'un izlediÄŸi transfer politikasÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtirileri yanÄ±tlayan YazÄ±cÄ±, "Biz yarÄ±ÅŸtan Ã§ekilmiyoruz, TÃ¼rkiye liginin gerÃ§eklerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±yoruz. BugÃ¼n sosyal medyada diÄŸer takÄ±mlarÄ±n transferinin gerÃ§ekÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Milli piyango biletinden Ã§Ä±kan parayÄ± yemek gibi bir ÅŸey. Biz kendi iÃ§ dengemizi korumak ama bunu yaparken de TÃ¼rkiye liginin gerÃ§eklerini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±yoruz. Trabzonspor yarÄ±ÅŸmacÄ± bir takÄ±m ortaya koymak istiyor ama bunu yaparken 50 yÄ±lÄ±nÄ± ipotek altÄ±na almak istemiyor. Bunu taraftara net anlatabilmemiz lazÄ±m. Trabzonspor iÃ§in bugÃ¼n bunu yapmamÄ±z, Trabzonspor'un geleceÄŸine ipotek koymak olur. MantÄ±klÄ±, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ekonomiye dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.



HER ÅžAMPÄ°YON TAKIMIN YAÅžADIÄžI GÄ°RDABIN Ä°Ã‡Ä°NE GÄ°RDÄ°K



KulÃ¼bÃ¼n ciddi borÃ§ yÃ¼kÃ¼ olduÄŸunu ve yÃ¶netimin bunu dÃ¼zeltmek iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini sÃ¶yleyen YazÄ±cÄ± ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



YÃ¶netimimiz dÃ¶neminde hibe olarak toplanan 1 milyardan fazla para var ve bunda sayÄ±n baÅŸkanla yÃ¶neticilerin bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi var. Trabzonspor'un gelirleri faizlerini Ã¶demiyor. Trabzonspor'u ayakta tutan ciddi bir yapÄ± var ama birÃ§ok ÅŸeyimiz ortada banklar nezdinde. BirÃ§ok kulÃ¼bÃ¼n durumu da bÃ¶yle. Ã–nÃ¼mÃ¼zde birkaÃ§ zor dÃ¶nemeÃ§ vardÄ±. BirÃ§oÄŸunu atlattÄ±k. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Trabzonspor'un finansal tabloyu toparlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Trabzonspor Ã§ok zor bir virajdan dÃ¶nÃ¼yor. Her ÅŸampiyon takÄ±mÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± girdabÄ±n iÃ§ine girdi. Biz de bu girdabÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kmak iÃ§in elimizden gelen her ÅŸeyi yapÄ±yoruz.



SÃœREÃ‡ YAVAÅž Ä°LERLÄ°YOR



KulÃ¼be ait Ä°stanbul'daki Kartal Tesisleri'nden gelir getirici projede Ã¶nemli aÅŸama kaydettiklerini ifade eden YazÄ±cÄ±, "Kartal projesi sÃ¼reci tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 1 milyar 500 bin TL gelir elde ediyoruz ama sÃ¼reÃ§ inanÄ±lmaz yavaÅŸ ilerliyor. SÃ¼reci ben takip ettiÄŸim iÃ§in iyi biliyorum. Arazi iÃ§in imza aÅŸamasÄ±na gelindi" dedi.



3 TRANSFERÄ°MÄ°Z TAMAM



Ä°smi gÃ¼ndemdeki transfer hamlelerinin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini sÃ¶yleyen YazÄ±cÄ±, P"etkovic geliyor. Sosyal medyada yazÄ±lan Ã§izilenlere bakmayÄ±n. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor'a gÃ¼zel transferler gelecek, biraz sabÄ±rlÄ± olun" diye konuÅŸtu.



STADI ALACAÄžIZ



GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait ola AkyazÄ± Stadyumu'nu almak iÃ§in giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen YazÄ±cÄ±, "StadÄ± alabilmek iÃ§in mÃ¼thiÅŸ irade gÃ¶sterdik. Trabzonspor'un stadÄ±yla alakalÄ± gÃ¶sterilen baskÄ± hiÃ§bir kulÃ¼be gÃ¶sterilmedi ama biz bunu alacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.



Ä°SMÄ° TRABZONSPOR'UN KALDIRMA ÅžANSI YOK



AkyazÄ± Stadyumu'nun bulunduÄŸu Åženol GÃ¼neÅŸ Spor Kompleksi'nin isim deÄŸiÅŸikliÄŸi olup olmayacaÄŸÄ± sorusu yÃ¶neltilen YazÄ±cÄ±," Stadyumumuz adÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ deÄŸil, kompleksin adÄ±. Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nca verilen ismi Trabzonspor'un kaldÄ±rma ÅŸansÄ± yok. Ortada Trabzonspor'un verip de kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir isim yok. Bu soruyu CÄ°MER'e yazmak lazÄ±m" ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±. Â



TRABZONSPOR BÄ°R FUTBOLCUNUN ARKASINDAN AÄžIT YAKMAZ



TaraftarlarÄ±n, eski futbolculardan Alexander SÃ¶rloth ve Antony Nwakaeme'nin takÄ±ma geri dÃ¶nmesine yÃ¶nelik taleplerine son vermelerini isteyen YazÄ±cÄ±, "Trabzonspor bir futbolcunun arkasÄ±ndan aÄŸÄ±t yakan bir kulÃ¼p deÄŸil. Bizi SÃ¶rloth mu kurtaracaktÄ±? Bize candan gÃ¶nÃ¼lden adam lazÄ±m. Nwakaeme'nin lÃ¼tfen yaÅŸÄ±na duruma bakÄ±n. Trabzonspor'un evrilmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeri gÃ¶rÃ¼n. Nwakaeme ile nereye kadar gidilebilirdi? Tamam Ã§ok gÃ¼zeldi ama baÅŸka ÅŸeylere bakalÄ±m artÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.



BÄ°ZE MALÄ°YETÄ° AÄžIR OLDU



Mislav Orsic'in transferine karÅŸÄ±lÄ±k Taha'nÄ±n GÃ¶ztepe'ye bedelsiz verilmesi sorulan YazÄ±cÄ±, "Orsic'i hocamÄ±z Ã§ok istedi. Bize Ã§ok faydalÄ± olacak bir oyuncuydu ama Ã§ok talihsiz bir olay yaÅŸandÄ±, sakatlandÄ±. O gÃ¼n gÃ¶zÃ¼mden yaÅŸ geldi. Bize maliyeti aÄŸÄ±r oldu" sÃ¶zleriyle tamamladÄ±

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