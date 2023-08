Haberin Devamı

Süper Lig'de yeni sezon çalışmaları devam eden Trabzonspor'un taraftarları, dün akşam sosyal medyada transferlerin gecikmesi ve beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle tepki gösterdi. #YaTransferYaİstifa başlığıyla gündem yaratan taraftarların gidişata yönelik merakını Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı giderdi.

Bordo mavili taraftarların sosyal medyada oluşturduğu sohbet odasına katılan Yazıcı, yönetici ve taraftar gözüyle tepkileri, takım ve kulüpteki durumu değerlendirdi.



HERKES MÜCADELE EDİYOR



Taraftarların tepkilerini değerlendiren Birhan Emre Yazıcı, çalışmaların sürdüğünü söyleyip sabır ve anlayış istedi. Yönetimin tüm gücüyle ekonomik zorlukları aşmaya çalıştıklarına değinen Yazıcı, Herkes inanılmaz derecede mücadele ediyor. Benim için gitmek çok kolay ama gittikten sonra kim gelecek ya da ne olacak? Şu an canhıraş bir grup insan Trabzonsporun içinde bulunduğu bu zor süreci atlatmak için maddi ve manevi elinden ne geliyorsa yapıyor. Bu çabamıza lütfen ilgi gösterin dedi.



BAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK, ELİ KULAĞINDA



Stat isim sponsorluğunun gecikme sebebi sorulan Yazıcı, "Sponsoru çözdük, hazır. Şaşıracağınız bir isim gelecek. Sosyal medyada konuşulan markaların dışında bir isim olacak. Bunu zamana yaymanın Trabzonspor'a büyük avantajı oldu. Trabzonspor taraftarının gurur duyacağı bir stat sponsorluğu olacak. Başkanımız Ertuğrul Doğan açıklayacak, eli kulağında. İsim ve stadımızla ilgili sorunumuz yok" şeklinde yanıtladı.

OTURDUKLARI YERDEN PARA KAZANMAK İSTİYORLAR



Futbolcu transferlerinin gecikme sebebinin, kadrodaki yabancı oyuncu şişkinliği ve mevcut bazı oyuncuların zorluk çıkartması nedeniyle olduğunu söyleyen Yazıcı, "Transferleri mutlaka yapmamızı gerekiyor. Bu bir gerçek ama Trabzonsporun göndermesi gereken yabancılar var ve bunlardan dolayı bazı transferleri yapamıyoruz. Bazıları da sizin çok sevdiğiniz çocuklar, Siopis mesela. Koitayı zaten biliyorsunuz. Bu çocuklardan dolayı bazı sıkıntılarımız var. Çok öncesinde yapılan imzalanan bazı şeyler var. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar. Bunları göndereceğiz ama bunu yaparken Trabzonspor'un kasasından milyon eurolar çıkarmadan yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



ERTUĞRUL DOĞAN'IN İMZASI YOK, İMZASI OLANA SORUN



Takımdan ayrılmak istediği için sözleşmesi feshedilen Marc Bartra'nın, 1 buçuk milyon Euro olarak bilinen maaşının toplam 9 buçuk milyon Euroyu bulması ve bunun kamuoyundan gizlenmesi sorulan Yazıcı, "KAP'a bildirilen her şey geçerlidir ve bu gerçektir. Yakın zamanda bazı toplantılar yapılacak bu rakamlarla alakalı. Rakam doğru mu yanlış mı derseniz, önceki yönetimde görev almıyordum. Ekonomik sıkıntı bugünle başlayan bir şey değil ama Trabzonspor'un bugün yaşadığı ekonomik sıkıntı bu yönetimle birlikte inşallah son bulacak. Bartra'nın sözleşmesinde kimin imzası varsa ücret sorusunu ona sorun. Onda Ertuğrul Doğan'ın imzası yok, net söylüyorum" dedi.



TÜRKİYE LİGİ'NİN GERÇEKLERİNE DÖNÜŞ YAPIYORUZ



Rakip takımların transfer yağmuruna karşılık Trabzonspor'un izlediği transfer politikasına yönelik eleştirileri yanıtlayan Yazıcı, "Biz yarıştan çekilmiyoruz, Türkiye liginin gerçeklerine dönüş yapıyoruz. Bugün sosyal medyada diğer takımların transferinin gerçekçi olmadığını biliyoruz. Milli piyango biletinden çıkan parayı yemek gibi bir şey. Biz kendi iç dengemizi korumak ama bunu yaparken de Türkiye liginin gerçeklerini göz önüne alıyoruz. Trabzonspor yarışmacı bir takım ortaya koymak istiyor ama bunu yaparken 50 yılını ipotek altına almak istemiyor. Bunu taraftara net anlatabilmemiz lazım. Trabzonspor için bugün bunu yapmamız, Trabzonspor'un geleceğine ipotek koymak olur. Mantıklı, sürdürülebilir bir ekonomiye dönmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



HER ŞAMPİYON TAKIMIN YAŞADIĞI GİRDABIN İÇİNE GİRDİK



Kulübün ciddi borç yükü olduğunu ve yönetimin bunu düzeltmek için mücadele ettiğini söyleyen Yazıcı şöyle konuştu:



Yönetimimiz döneminde hibe olarak toplanan 1 milyardan fazla para var ve bunda sayın başkanla yöneticilerin büyük desteği var. Trabzonspor'un gelirleri faizlerini ödemiyor. Trabzonspor'u ayakta tutan ciddi bir yapı var ama birçok şeyimiz ortada banklar nezdinde. Birçok kulübün durumu da böyle. Önümüzde birkaç zor dönemeç vardı. Birçoğunu atlattık. Başkanımız Trabzonspor'un finansal tabloyu toparlamak için çalışıyor. Trabzonspor çok zor bir virajdan dönüyor. Her şampiyon takımın yaşadığı girdabın içine girdi. Biz de bu girdabın içinden çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.



SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR



Kulübe ait İstanbul'daki Kartal Tesisleri'nden gelir getirici projede önemli aşama kaydettiklerini ifade eden Yazıcı, "Kartal projesi süreci tamamlandığında 1 milyar 500 bin TL gelir elde ediyoruz ama süreç inanılmaz yavaş ilerliyor. Süreci ben takip ettiğim için iyi biliyorum. Arazi için imza aşamasına gelindi" dedi.



3 TRANSFERİMİZ TAMAM



İsmi gündemdeki transfer hamlelerinin gerçekleşeceğini söyleyen Yazıcı, P"etkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor'a güzel transferler gelecek, biraz sabırlı olun" diye konuştu.



STADI ALACAĞIZ



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait ola Akyazı Stadyumu'nu almak için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Yazıcı, "Stadı alabilmek için müthiş irade gösterdik. Trabzonspor'un stadıyla alakalı gösterilen baskı hiçbir kulübe gösterilmedi ama biz bunu alacağız" ifadelerini kullandı.



İSMİ TRABZONSPOR'UN KALDIRMA ŞANSI YOK



Akyazı Stadyumu'nun bulunduğu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin isim değişikliği olup olmayacağı sorusu yöneltilen Yazıcı," Stadyumumuz adı Şenol Güneş değil, kompleksin adı. Spor Bakanlığınca verilen ismi Trabzonspor'un kaldırma şansı yok. Ortada Trabzonspor'un verip de kaldırdığı bir isim yok. Bu soruyu CİMER'e yazmak lazım" şeklinde yanıtladı.



TRABZONSPOR BİR FUTBOLCUNUN ARKASINDAN AĞIT YAKMAZ



Taraftarların, eski futbolculardan Alexander Sörloth ve Antony Nwakaeme'nin takıma geri dönmesine yönelik taleplerine son vermelerini isteyen Yazıcı, "Trabzonspor bir futbolcunun arkasından ağıt yakan bir kulüp değil. Bizi Sörloth mu kurtaracaktı? Bize candan gönülden adam lazım. Nwakaeme'nin lütfen yaşına duruma bakın. Trabzonspor'un evrilmeye çalıştığı yeri görün. Nwakaeme ile nereye kadar gidilebilirdi? Tamam çok güzeldi ama başka şeylere bakalım artık" ifadelerini kullandı.



BİZE MALİYETİ AĞIR OLDU



Mislav Orsic'in transferine karşılık Taha'nın Göztepe'ye bedelsiz verilmesi sorulan Yazıcı, "Orsic'i hocamız çok istedi. Bize çok faydalı olacak bir oyuncuydu ama çok talihsiz bir olay yaşandı, sakatlandı. O gün gözümden yaş geldi. Bize maliyeti ağır oldu" sözleriyle tamamladı

