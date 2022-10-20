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Trabzonspor'dan ayrılanlar kayboluyor! Nwakaeme, Cornelius...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Nwakaeme#Cornelius
Trabzonspordan ayrılanlar kayboluyor Nwakaeme, Cornelius...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Sörloth, Novak, Sosa, Ekuban örnekleri güncelliğini korurken Nwaekeme ve Cornelius da yeni takımlarında vasatı aşamadı.

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Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde oldukça iyi performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen birçok isim gittikleri kulüplerde aradıklarını bulamadılar.

Son olarak bu sezon başı ayrılar Nwakaeme ve Cornelius da büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Trabzonspor’da 49 maçta 20 gol, 6 asistle oynayan Cornelius, FC Kopenhag’da 5 maçta henüz golle tanışamadı.

Yine Karadeniz ekibinde 4 sezonda 145 maçta 47 gol, 40 asist gibi etkileyici bir rakama imza atan Nwakaeme de Suudi Arabistan ekibi El Fayha’da 7 maçta 3 gol atsa da performansı ile vasatı aşamadı. Trabzonspor’la yıldızları parlayan isimlerden Sörloth’un Leipzig ve Sociedad, Novak ve Sosa’nın Fenerbahçe, Ekuban’ın Genoa maceraları bekledikleri gibi gitmedi.

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#Trabzonspor#Nwakaeme#Cornelius

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