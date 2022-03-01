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Trabzonspor'dan Antalyaspor'a karşı rotasyonlu kadro! Bu maça iddaa oynayanların %44'ü...

#Misli.Com#İddaa#Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspordan Antalyaspora karşı rotasyonlu kadro Bu maça iddaa oynayanların %44ü...

Süper Lig'de açık ara şampiyonluğa giden Trabzonspor, kupa çeyrek final maçında Nuri Şahin önderliğindeki Antalyaspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Türkiye'den futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

Süper Lig'de adeta "uçarak" şampiyonluğa giden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor'u yenip adını yarı finale yazdırmak istiyor. Takımda 3 eksik var!

Bordo-mavililerde Erce Kardeşler koronavirüs karantinasında; Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik sakat.

TD Abdullah Avcı'nın yoğun maç temposu nedeniyle bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor...

Hücum hattında klasikleşen "Vişça, Cornelius & Nwakaeme" yerine "Djaniny, Koita & Kouassi" görebiliriz. Orta alanda Abdülkadir Ömür yerine Yunus Mallı, sağ bekte Bruno Peres yerine Serkan Asan görev yapabilir.

Erce karantinada olduğu için Uğurcan Çakır kalede devam edecek; sol bekte Tymoteusz Puchacz olmazsa Yusuf Erdoğan ilk 11'de maça başlayabilir.

ANTALYASPOR

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen ve 27. maç haftasının sonunda düşme hattının 5 puan üzerinde 14. sırada yer alan Antalyaspor, Trabzon deplasmanına eksiksiz geldi.

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Orta alanda Fernando Lucas Martins, hücumda Luiz Adriano Souza da Silva takıma oldukça hızlı adapte oldu.

Fernando Martins'in yanında "Poli & Fredy" ikilisi olacak. Luiz Adriano'ya kanatlardan desteği Alassane Ndao ve Doğukan Sinik verecek.

Savunmanın sağında Bünyamin Balcı, solunda Güray Vural olur; stoper ikilisi "Naldo & Veysel" ya da "Naldo & Kudryashov" izleriz.

Trabzonspordan Antalyaspora karşı rotasyonlu kadro Bu maça iddaa oynayanların %44ü...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor iç sahada oynadığı son 10 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı!

- Antalyaspor deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde gol yemedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%44'lük kesim Süper Lig'de şampiyonluğa koşan bordo-mavili ekibin kupada turu geçen taraf olmasını bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Misli.com'dan yeni üye olan herkese 20 TL hediye! Hemen buradan üye ol...

Trabzonspordan Antalyaspora karşı rotasyonlu kadro Bu maça iddaa oynayanların %44ü...

Djaniny'den dobra sözler! "Trabzonspor'a gezmeye gelmedim..."

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#Misli.Com#İddaa#Ziraat Türkiye Kupası

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