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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması

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#Trabzonspor#Abdulkadir#Maxi Gomez
Trabzonspordan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 14:07

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez'in son durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Trabzonspor, Giresunspor maçı kadrosuna alınmayan Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez'in son durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir.Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" dedi."

Dorukhan kadroda

Ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, kadroya dahil edildi.

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Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu, 270 gün sonra kadroya alındı.

 

 

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#Trabzonspor#Abdulkadir#Maxi Gomez

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