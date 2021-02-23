Trabzonspor'da Yusuf Sarı antrenmana çıkmadı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

BAŞAKŞEHİR MAÇININ YILDIZI YUSUF SARI ANTRENMANDA YER ALMADI

Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Yusuf, Sefa, Baker, Erce, Uğurcan, Hosseini ve Marlon yer almadı. Trondsen ise takımdan ayrı olarak sahada bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.





Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...