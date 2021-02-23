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GeriFutbol Trabzonspor'da Yusuf Sarı antrenmana çıkmadı
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Futbol
Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Yusuf Sarı antrenmana çıkmadı

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Trabzonspor'da Yusuf Sarı antrenmana çıkmadı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. 

5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

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Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Yusuf, Sefa, Baker, Erce, Uğurcan, Hosseini ve Marlon yer almadı. Trondsen ise takımdan ayrı olarak sahada bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

Trabzonsporda Yusuf Sarı antrenmana çıkmadı


Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

 

Trabzonsporda Yusuf Sarı antrenmana çıkmadı

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