Trabzonspor'da Vitor Hugo sürprizi, Gaziantep FK'da 3 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

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GAZİANTEP FK

Son 8 lig maçında 1 galibiyeti bulunan Gaziantep FK üst sıralardan koptu, düşme hattının 11 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

Sol bek Hamza Mendyl ve forvet alternatiflerinden Torgeir Börven sakat. Savunmadan Papy Djilobodji cezalı. Hatayspor maçında sahaya kaptan olarak çıkan, son 2 maçta fileleri de havalandıran Djilobodji'nin yokluğu önemli...

TD Erol Bulut'un savunma üçlüsünü "Ertuğrul Ersoy, Steven Caulker & Alin Tosca" şeklinde sahaya sürmesi bekleniyor.

Angelo Sagal'ı sol kanatta, Stelios Kitsiou'yu sağ kanatta izleyeceğiz. Hücumda "Muhammet Demir & Joao Figueiredo" ortaklığı göreceğiz.

Hücumla savunma arasındaki köprü görevini Alexandru Maxim üstlenecek. Geçen hafta Kasımpaşa'yı boş geçti ancak, ondan önceki 4 maçta 8 gol katkısı (6 gol - 2 asist) yapan Maxim takımın en kritik ismi...

TRABZONSPOR

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Son 4 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Trabzonspor ise açık ara lider olmanın avantajını kullanmaya devam ediyor. Son 7 maça girerken en yakın rakibi Konyaspor'un hala 13 puan önünde yer alıyor.

Anders Trondsen sakat; Djaniny, Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas cezalı. Ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapattığı düşünülen Vitor Hugo deplasman kafilesinde yer aldı.

TD Abdullah Avcı'nın "Hüseyin Türkmen & Vitor Hugo" stoper hattıyla maça başlaması bekleniyor. Stefano Denswil sol beke geçecek.

Orta alanda Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün yanında, Bakasetas'ın yokluğunda Marek Hamsik görev yapacak.

Kanatlar her zamanki gibi Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça olacak, hücum merkezinde Andreas Cornelius forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın son 5 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor'un son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 20 gol)

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%42'lik kesim son maçlarda istediği sonuçları alamasa da bordo-mavili ekipten 3 puan ve şampiyonluğa bir koca adım daha bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Trabzonspor'un milli oyuncusu Berat Özdemir'in hikayesini, kendi ağzından dinleyelim...