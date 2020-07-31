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GeriFutbol Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın geleceği bu hafta belli oluyor! Chelsea ve Tottenham...
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Haber Giriş: 31.07.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın geleceği bu hafta belli oluyor! Chelsea ve Tottenham...

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın geleceği bu hafta belli oluyor! Chelsea ve Tottenham...
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Trabzonspor ile gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren Uğurcan Çakır'ın geleceği bu hafta içinde belli oluyor...

Sadece Trabzon’da değil, Türkiye’de transferin gözdesi olan Uğurcan Çakır’da bu hafta sıcak gelişmeler yaşanacak.

Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield United gibi İngiliz ekiplerinin radarındaki Uğurcan için daha önce menacerler aracılığıyla teklifler gelmişti.

Bordo-Mavili yönetim bu hafta resmi önerileri bekliyor. Planlanan rakam en az 25 milyon Euro. Uğurcan Çakır, transferi konusunda yönetimin işaret edeceği kulübe gideceğini Başkan Ahmet Ağaoğlu’na iletti.

Trabzonsporda Uğurcan Çakırın geleceği bu hafta belli oluyor Chelsea ve Tottenham...

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