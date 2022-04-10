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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

#Uğurcan Çakır#Trabzonspor#Hacı Hüseyin Çakır
Trabzonsporda Uğurcan Çakırın dedesi Hacı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan bordo mavili ekibin yıldız kalecisi, acı haberi karşılaşma sonrası öğrendi.

Uğurcan'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır'ın cenazesi yarın İskenderpaşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yomra ilçesi Ocak köyünde defnedilecek.

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#Uğurcan Çakır#Trabzonspor#Hacı Hüseyin Çakır

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