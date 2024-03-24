Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan sürpriz karar! Transfer...

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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın ismi sık sık transfer haberlerinde geçmekte. Süper Lig'den Galatasaray ile anılan Uğurcan'ın Avrupa'ya transfer olacağı da konuşuluyor.

Başarılı file bekçisi, geleceğine ilişkin önemli bir karar vererek menajerlik şirketini değiştirdi. Trabzonspor'un kaptanı, Cenk Melih Yazıcı ve William D'Avila ortaklığındaki şirketin bünyesine geçti.

Ayrıca Galatasaray’ın yıldız transferlerinde kilit rol oynayan İtalyan menajer Gardi’nin de Uğurcan konusunda menajerleriyle ortak çalışacağı belirtildi.

"AVRUPA'YA SATABİLİRİZ, RAKİBİMİZE VERMEYİZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce Uğurcan ile ilgili yaptığı açıklamada; "Uğurcan’a olası Avrupa transferinde kolaylık sağlama sözümüz var. İyi bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Ancak yurt içinde herhangi bir rakibimize kesinlikle satmayacağız." demişti.

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