Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir'den açıklamalar! 'Hedef iki kupa'

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Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Kendimle ilgili konuşmak istemiyorum. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedef vardır. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi." dedi.



Tecrübeli file bekçisi ayrıca, "Amatör ruhla oynuyorum, kaleyi aldığımdan beri. Taraftarın ne hissettiğini küçük yaştan beri biliyorum. Sahaya çıktığımda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'da kalırım ve kupalar kazanırım" ifadelerini kullandı.

BERAT ÖZDEMİR: HAMSIK MÜTHİŞ BİR KARAKTER

Berat Özdemir ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel senede umarım çok daha güzel günler göreceğiz, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Hocam, forma şansı verdikçe, Trabzonspor camiasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Kim oynuyor, kim oynamıyor bir önemi yok. Herkes terinin son damlasına kadar mücadele ediyor." dedi.



Genç oyuncu ayrıca, "Hamsik, saha içinde ve saha dışında müthiş bir karakter. Her anından tat almaya bakıyorum. Umarım katkılarına devam eder" ifadelerini kullandı.

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DENSWIL: TÜM KUPALARA TALİBİZ

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefano Denswil de "Bizim için önemli bir galibiyetti. Birçok hedefimiz var. Muhtemel olan bütün kupalara talibiz. Alabilecek bütün kupaları almak istiyoruz. Benim için pozisyonun bir önemi yok. Takıma yardımcı olmak, 3 puan almamız, galibiyet olması benim için önemlidir." diye konuştu.