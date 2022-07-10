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Trabzonspor'da Trezeguet fırtına gibi başladı!

#Trabzonspor#Trezeguet#Eren Elmalı
Trabzonsporda Trezeguet fırtına gibi başladı

Avcı ve futbolcularla sohbet eden Trezeguet ilk kez idmanda yer almasına karşın çift kale maçta iyi görüntüsüyle dikkat çekti.

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Trabzonspor’un yeni transferi Trezeguet, vize işlemlerindeki problemin çözülmesinin ardından dün saban erken saatlerde Slovenya’ya gidip kampa katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yeni takım arkadaşlarıyla sohbet eden Mısırlı yıldız sonra ise takımla antrenmana çıktı. Çift kale maçta fiziksel olarak iyi görüntü ortaya koyan Trezeguet, Avcı yeni futbolcusunu serbest olarak oynattı.

YENİLER KAMPA GELDİ

Diğer yeni transferler Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen’in yanı sıra Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis de dün kampa katıldılar

DENSWIL İLK KEZ SAHADA

Fırtına'da 27 Haziran’da başlayan yeni sezon çalışmalara katılamayan ve tedavi olan Denswil antrenmanlara başladı. Hazırlıklar boyunca takımdan ayrı kondisyon salonunda çalışan Hollandalı futbolcu dün koşu yapmakla yetindi. Sağ ayak arka adalesinde sakatlığı bulunan Denswil’in bir hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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#Trabzonspor#Trezeguet#Eren Elmalı

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