Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Djaniny, Galatasaray maç kadrosundan çıkarıldı...

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Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE'den gelen transfer teklifini kabul etti.

Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralık olarak gönderilecek.

Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen forvet, yaşanan sürpriz gelişme karşısında maç kadrosundan çıkarıldı.

ABDULLAH AVCI: DJANINY PLANLARIMIZDA VARDI AMA AYRILMAK İSTEDİ

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi Djaniny'nin ayrılığıyla ilgili şunları söyledi:

Djaniny ilk 11 oyuncumuzdu ama şiddetli şekilde ayrılmayı talep etti. Ben karşı çıktım çünkü kadro olarak eksiklerimiz var. Yönetim kurulu da böyle bir karar verdi. Lahtimi de geçen seneden takip ettiğimiz oyuncuydu. Yetenekli bir oyuncu. Onu tercih ettik.