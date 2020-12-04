AA
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Trabzonspor'da Sivasspor hazırlıkları! Pas ve koordinasyon çalışmaları...
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve koordinasyon ile 5'e 2 çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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