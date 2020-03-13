Son Dakika | Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması!
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin 3-6 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi’nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir”
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