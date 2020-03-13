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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması!
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Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin 3-6 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi’nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir”

Son Dakika | Trabzonspordan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması

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