Trabzonspor'da sakatlık kabusu! 3 isim daha...

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Trabzonspor'da sakatlar kervanına katılan 3 isim daha katıldı. Bordo mavililerde Yusuf Sarı, Göztepe maçının devre arasında yaşadığı problemin ardından oyundan alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 2. yarısında da Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi. Trabzonspor’da Nwakaeme, Bakasetas ve Peres de sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Bakasetas riske edilmedi

Trabzonspor'da bu sezon tüm kulvarlarda 13 resmi maçta 7 gol, 6 asistle oynayan Anastasios Bakasetas, Göztepe deplasmanında forma giyemedi. Bordo mavililerin başarısında büyük rol oynayan Yunan yıldızla ilgili bilgiler veren teknik direktör Abdullah Avcı, “Bakasetas bizim için anahtar bir oyuncu ama sporcu sağlığı önemli. Antrenman sonunda bir rahatsızlık hissetti. Risk almadık. Bir maç oynayıp uzun vadede kaybetmektense bu haftayı böyle geçtik” dedi. Ayrıca Hamsik de 1 maç aradan sonra formasına kavuştu.