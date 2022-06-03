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Trabzonspor'da Nwakaeme ile ipler önceden koptu!

#Transfer#Trabzonspor#Nwakaeme
Trabzonsporda Nwakaeme ile ipler önceden koptu

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu yaşananları anlattı.

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Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’da Nwakaeme depremi sürüyor. Bordo mavililerle sözleşmesi biten ve yeni kontrat için bir türlü anlaşma sağlanamayan Nijeryalı hakkında açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinin eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, “İpler önceden kopmuştu” dedi. Sporx’e açıklamalarda bulunan Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bana göre Nwakaeme ile anlaşma konusunda ipler ligin bitimine 5-6 hafta kala kopmuştu. Çok iyi oynadığı bir maçtan sonra yedek kaldı. Tekrar oyuna girdi. Kulübün beklentisinin üstünde bir rakam istedi. Trabzonspor için çok önemli bir kayıp.

ORTA YOL BULUNMALIYDI

Daha önce Ekuban vardı. Nwakaeme de onun gibi faydalı olmuştu. Giderse tam anlamıyla kayıp olur. Sol kanat da çok zor doldurulur. Bence kulüp bir anlaşma yolu bulmalıydı. Trabzonspor, şampiyonluk yolunda bu kadar para harcadıktan sonra Nwakaeme gibi bir isimle kesinlikle anlaşmalıydı.

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UĞURCAN'I 20'YE BIRAKMAM

Abdülkadir’in sık sakatlanmasının nedeni adalesi ve boyunun kısa olması. Yani; anatomik yapısından dolayı. Bünyesi ağır idmanları kaldırmadı. Adale sakatlıkları geçirdi. Teknik ekip ve sağlık ekip iyi toparladı. Bence de artık Avrupa’ya gitmesi gerek. Kısa sürede başarılı olup gitmedi mi geriye gidiş başlıyor. 20 milyon Euro’ya Uğurcan’ı ben de bırakmam. Leeds United, Uğurcan için ekip yolladı. Çok beğendiler. Nokta atışı yapıyor zaten Avrupalılar. 40 milyon Euro gibi bir bütçe ayırabileceği konuşuluyor.

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#Transfer#Trabzonspor#Nwakaeme

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