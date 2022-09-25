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Trabzonspor'da Maxi Gomez'den açıklamalar: 'Çok hızlı gelişti'

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#Trabzonspor#Maxi Gomez#Umut
Trabzonsporda Maxi Gomezden açıklamalar: Çok hızlı gelişti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 17:56

Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken bordo-mavililerin golcüsü Maxi Gomez, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Maxi Gomez'in sözleri;

Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Birkaç gün içerisinde hemen başladı ve bitti. Çok fazla soru sorma ya da görüş alma şansım olmadı. İkna süresi çok çabuk oldu. Trabzonspor'un bana verdiği bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip bu sevginin karşılığını ödemek istiyorum

BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİĞİMİ BİLİYORDUM

Ben de gelir gelmez oynamaya başladım. Benim için de çok hızlı geçmeye başladı. Daha nereye geldiğimi çözemeden, bütün arkadaşlarımız gibi birçok maç oynadım. Ama hangi takıma geldiğimi, büyük bir takıma geldiğimi biliyordum.

HEDEFİM DÜNYA KUPASI

Bu hedeflerden en büyüğü Dünya Kupası'nda yer almak ve başarı kazanmak. Sezon başında 4-5 maç kaçırdım Valencia'da. Adım adım gitmeye çalışıyorum. Ama bireysel hedeflerim arasında en büyüğü Dünya Kupası'na gidebilmek

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UMUT İLE OYNAMAK İSTERİM

Umut Bozok harika bir oyuncu ve beraber oynadığınızda sizi rahatlattığını görüyorsunuz. Bence harika bir geleceği olacak. Tabii ki onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek.

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#Trabzonspor#Maxi Gomez#Umut

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